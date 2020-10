Am Freitagabend endete ein Autorennen zweier Männer in einem Verkehrsunfall.

Nach Zeugenaussagen fuhren zwei 19-Jährige mit einem Kia und einem Ford am Freitag, gegen 22 Uhr, auf der Frankfurter Straße in Richtung Halver. Die Fahrzeuge fielen einem anderen Verkehrsteilnehmer bereits auf der Hagener Straße durch ihr Fahrverhalten auf. Scheinbar deutlich zu schnell und ohne Abstand überholten die beiden Fahrzeuge den Zeugen und andere Verkehrsteilnehmer. Am Kreisverkehr Frankfurter Straße/Westring trennten sich die Fahrzeuge. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Fahrer des Kia sich scheinbar einen Zeitvorteil verschaffen, indem er den Westring befuhr, der parallel zur Frankfurter Straße verläuft, der Fordfahrer fuhr weiter auf der Frankfurter Straße. An der Kreuzung, an der der Westring wieder auf die Frankfurter Straße stößt, kam es dann zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Zusammenstoß wurden keine Personen verletzt.

Die Fahrzeuge wurden an der Einsatzörtlichkeit als Beweismittel sichergestellt. Gegen beide Fahrer wird nun ermittelt.