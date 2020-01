Am Samstag, 18. Januar, gegen 5 Uhr kam ein 27-jähriger Dattelner aus einer Gaststätte auf der Kolping Straße. Er ging über die Sankt-Vincenz-Straße, als er mit vier Männern in Streit geriet.

Er flüchtete dann, konnte aber von den vier Männern am Südring, Ecke Gertrudenstraße, eingeholt werden. Während ihn zwei Männer festhielten, schlug ein anderer im ins Gesicht. Als er am Boden lag, schlugen und traten die Täter auf ihn ein. Sie nahmen ihm seine Geldbörse, sein Handy und seinen Autoschlüssel ab und flüchteten in unbekannte Richtung.

Ein Täter konnte näher beschrieben werden

Einen der Täter konnte er näher beschreiben. Dieser war 22 bis 23 Jahre alt 1,80 Meter groß und dünn. Die anderen Täter waren ähnlich alt. Durch den Angriff wurde der 27-Jährige leicht verletzt und zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Castrop-Rauxel unter Tel. 0800/2361 111.