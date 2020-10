Gastronomie, Handel und Dienstleister beklagen enorme Umsatzeinbußen auf Grund der Corona-Pandemie. Um die Unternehmen vor Ort zu unterstützen, stellt die Stadt Datteln nun ein kostenloses Formular zur Erhebung der Kontaktdaten von Kunden und Gästen zur Verfügung.

Die Infektionszahlen in der Corona-Pandemie sind in den vergangenen Wochen wieder stark angestiegen. Deshalb hat der Kreis zusätzliche Maßnahmen wie die Maskenpflicht in einigen stark frequentierten Bereichen wie der Dattelner Innenstadt verfügt. „Die Maßnahmen sind richtig, um ein weiteres Ausbreiten des Virus‘ einzudämmen“, betont Bürgermeister André Dora, „es ist wichtig, so schwer es uns allen fällt, uns weiter an die Regeln zu halten.“

Beispiel an Recklinghausen



Zur Unterstützung der heimischen Wirtschaft haben sich das Ordnungsamt und die Wirtschaftsförderung Datteln ein Beispiel an der Stadt Recklinghausen genommen: In Abstimmung mit Uwe Suberg, Sprecher des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, hat die Recklinghäuser Stadtverwaltung ein Formular entwickelt, mit dem die Kontaktdaten von Gästen und Kunden wie vorgeschrieben erhoben werden können.

„Wir hoffen, dass wir für die Unternehmer so Zeit zum Ausdrucken eigener Formulare und das Geld der Druckkosten einsparen“, sagt Stefan Huxel von der Wirtschaftsförderung Datteln. „Die Recklinghäuser Kollegen haben uns unbürokratisch das Formular zur Verfügung gestellt. Warum sollen wir da das Rad neu erfinden?“

Wenn die Blöcke vergriffen sind

In den kommenden Tagen werden die 1.000 geleimten Blöcke verteilt, die auch in Einzelhandelsgeschäften genutzt werden können. Überwiegend aber dort, wo sich Kunden länger aufhalten und die Pflicht zur Erhebung der Kontaktdaten greift. Die Formulare sind gelocht und können von den Unternehmen zur Dokumentation abgeheftet werden. „Wenn die Blöcke vergriffen sind, können wir kurzfristig neue drucken lassen“, sagt Stefan Huxel.

Hier gibt es kostenlose Formulare

Gastronomen, Frisöre oder Kosmetiker, die noch keine Formulare erhalten haben, können sich Blöcke kostenlos im Bürgerbüro im Rathaus Datteln zu den regulären Öffnungszeiten abholen. Sofern Kapazitäten frei sind, liefert die Stadtverwaltung die Blöcke auch aus. Interessierte Unternehmer senden eine E-Mail mit der Angabe der gewünschten Anzahl und der Lieferadresse an: wirtschaftsfoerderung@stadt-datteln.de