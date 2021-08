Dorsten. Am Sonntag, dem 29. August, um 17 Uhr lädt der Förderverein Gnadenkirche zu seinem ersten Konzert in 2021 in das Ev. Gemeindezentrum Barkenberg, Talaue 68 ein: Der Liederabend „Dein ist mein Herz“ präsentiert ausschließlich Kompositionen, die von Frauen geschrieben wurden. Die meisten von ihnen standen Zeit ihres Lebens im Schatten ihrer berühmten Männer und viele ihrer Werke sind in der Versenkung verschwunden. Aber Diana Petrova Darnea (Sopran) und Denis Ivanov (Flügel) haben sie wieder hervorgeholt und ein tolles Programm zusammengestellt: Entdecken Sie Lieder und Klavierwerke von Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Alma Mahler, Pauline Viardot, Eva Dell‘Acqua, Lili Boulanger, Elisaveta Kochubej, Antonina Rostovskaya und Isabelle Aboulker.

Diana Petrova Darnea und Denis Ivanov stammen aus St. Petersburg, wo beide an der berühmten Musikhochschule Rymski-Korsakov studiert haben. Ihre Wege kreuzten sich allerdings erst im Jahr 2010 in Deutschland bei ihrer Mitwirkung an der Zauberflöten-Produktion der Opernwerkstatt am Rhein. Auf Anhieb verband die Künstler eine Seelenverwandtschaft und der Grundstein für eine leidenschaftliche Zusammenarbeit im Liedbereich war gelegt. Bis dahin waren beide erfolgreich als Solisten unterwegs. Diana Petrova Darnea ist Gewinnerin mehrerer internationaler Wettbewerbe. Sie ist gern gesehener Gast auf Konzertbühnen wie der Essener und St. Petersburger Philharmonie, Tonhalle Zürich und Düsseldorf, Meistersingerhalle Nürnberg, Alte Oper Frankfurt, BBS Arena Schaffhausen und „Monschau Klassik Open-Air“. Auch Denis Ivanov ist bei großen Wettbewerben vielfach preisgekrönt. Als Solist tritt er in Japan und Europa mit namhaften Musikern auf, konzertiert mit Orchestern in Rumänien, Frankreich, Deutschland und Russland.

Das Frauen-Konzert wird vom „Freundeskreis Kirchenmusik e.V.“ unterstützt. Die Karten kosten im VVK 10 €, für Schüler und Studenten 8 €. An der Abendkasse kosten die Karten 12 € bzw. 10 €. Es wird aber darum gebeten, die Karten möglichst im Vorverkauf zu lösen. Sie sind erhältlich bei der Stadtinfo Dorsten, in der Filiale der Volksbank Alt-Wulfen (Kleiner Ring 29) oder per Vorbestellung unter 0176 / 73566425.

Coronaregeln: Im Kirchsaal ist Platz für 50 Besucher, die sich mit Abständen hinsetzen können. Es wird eine Anwesenheitsliste geführt. Der Zutritt ist nur möglich mit dem Nachweis eines vollständigen Impfschutzes oder eines aktuellen negativen Testes. Auf den Wegen ist eine Maske zu tragen - am Sitzplatz ist das nicht nötig. Es gibt keine Pause und keine Bewirtung. (S.B.)