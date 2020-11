Lässt sich der SPD-Kandidat für das Bezirksbürgermeisteramt mit der Stimme der AFD in den Sattel helfen?

Dass die Grünen zur Zeit vor Kraft nicht laufen können, dürfte jedem politischen Beobachter in der Stadt nicht entgangen sein.

Die Grünen sollten sich ihrer politischen Verantwortung bewusst sein!

Alle drei Parteien, Grün – Rot – Schwarz, tragen Verantwortung für die Demokratie! Demokratie gibt es nicht zum Nulltarif.

Hat der sozialdemokratische Kandidat die Kraft/ Stärke das Amt nicht anzutreten, wenn die AFD-Stimme zum Sieg beiträgt?!

Grün – Schwarz sind in der Verantwortung, das zu verhindern. Die Sozialdemokraten sollten sich bewusst sein, dass die keine Volkspartei mehr sind. Die Zeit als politischer Oberlehrer ist Geschichte.

Wer mit wechselnden Mehrheiten grüne Vorstellung verwirklichen will, ist auf dem Holzweg.

Schwarz/ Rot sind die Verlierer der Komm. Wahl vom 13. September.

Das Personal in beiden Parteien ist nicht zukunftsfähig.

Die BV Lü/ Ma wird in der kommenden Wahlperiode im Chaos versinken.

Es geht um Inhalte und nicht um die Befriedigung des eigenen Egos!

Grün hat es verpasst, sich als Alternative zu den Auslaufmodellen Rot/ Schwarz zu platzieren/ etablieren!

Grün sollte sich, muss sich die Frage stellen: Hat der sozialdemokratische Amtsinhaber in der Vergangenheit einen wesentlichen Beitrag geleistet, damit der Stadtbezirk Lü/ Ma einen Wachstum-Schub bekommen konnte.

Die Armut ist ein fester Bestandteil im Stadtbezirk.