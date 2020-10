Herr Berndsen wurde in seinem Wahlkreis mit 1.271 Stimmen gewählt, bei 9.773 Wahlberechtigten. Real wurde der Genosse nur von 13% der Bürger/Innen gewählt.

Herr Rüther bekommt in seinem Wahlkreis 1.792 Stimmen, bei 12.651 Wahlberechtigten. Real wurde der Genosse nur von 14,2% der Bürger/Innen gewählt.

Frau Carla Neumann bekommt von 12.503 Wahlberechtigten in ihrem Wahlkreis 1.808 Stimmen.

Das sind real nur 14,5% der wahlberechtigten Bürger/Innen..

Was besagen nun die Zahlen? Alle drei Personen wurden in ihren Wahlkreisen nur von jedem 7. Bürger/Innen gewählt.

Welche Erwartungshaltung kann der Bürger mit diesem politischen Personal verknüpfen?

Was kann die Mehrheitsfraktion im Rat nun in Zukunft – wirklich – für den Bürger leisten?!

Ratssitze = 90, CDU 20 Sitze, Grün 22 Sitze. Schwarz/Grün fehlen 4 Sitze im Rat für eine Mehrheit!

Wenn Grün/Schwarz es geschickt anstellen, eine überzeugende Strategie anbieten, können sie die SPD Fraktion plus SPD Oberbürgermeistere einmauern. Die SPD Fraktion ist ein zahnloser Tiger.

Fakten zum Rat:

SPD, Grüne und CDU bekommen für den Rat zusammen 162.743 Stimmen, bei 451.925 wahlberechtigten Bürger/Innen. Real wurden alle drei Partien von 36,1% der Wahlberechtigten gewählt, aber von 2/3 Drittel der Bürger/Innen nicht!

Die SPD verliert zur Komm. Wahl 2014 14.000 Stimmen. Wie buchstabieren Sozialdemokraten politische Glaubwürdigkeit? Was war denn der Markenkern der Dortmunder SPD in den Jahren 2014 - 2020?

Die Herzkammer ist Geschichte!