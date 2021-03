Hier ist das Maß aller Dinge - die Mittelmäßigkeit!

Wenn die Verwaltung der Stadt Leistungen erbringen muss, muss der Bürger feststellen wie hoch die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit ist! In der Corona-Krise wird die Mittelmäßigkeit besonders deutlich! Diese seit Jahren vorhandene Mittelmäßigkeit führt auch zur Politikverdrossenheit.

Es kommt auf die Grundhaltung an, auf den Spirit. Wenn von der Spitze Ambitionslosigkeit ausgeht, führt das in den unteren Etagen selten zu größerer Betriebsamkeit. Ambition muss vorgelebt werden, ein Anspruch muss formuliert werden, ein Ziel ausgegeben, Initiativen gestartet werden.

Zur Zeit hat man nur ein Bild vor Augen: Der "nervöse Staat", ein Staat der im Frieden Krieg spielt.

Die Pandemie ist aber kein Krieg.