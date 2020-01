Aus der Not geboren !

Wenn nicht jetzt wann dann?

Alter Wein in neuen Schläuchen !

Wie soll sich die Alternative zur SPD nun ausdrücken?

Es geht um Inhalte, nicht um Köpfe!

Was sind nun die konkreten Alternativen der Dortmunder CDU, sowohl im Stadtbezirk.als auch auf Stadtebene?

Zu den Problemfeldern - kleine Auswahl:

1. Sozialer Wohnungsbau

2. Verschuldung der Stadt/ Schuldenabbau

3. Straßenzustand/ Erneuerung

4. Können Leuchtturmprojekte, ein großes Loch im Haushalt, privatisiert werden!

Bisher hat die Dortmunder CDU nicht gezeigt, dass sie eine wählbare Alternative sind !

Was ist die Kern - Kompetenz der Dortmunder CDU in der Kommunalpolitik?

Dass die Grünen bei der Europawahl auf eins eingelaufen sind, SPD auf zwei und CDU auf drei, sollte angemerkt werden !

Mit welcher konkreten Politik kann die CDU den Bürger in der Stadt entlasten !

Das größte Manko der CDU ist und bleibt, das sie sich nicht als Großstadt - Partei dem Bürger präsentieren kann!

Der politische Gegner im Komm. Wahlkampf ist nicht die SPD sondern die Grünen!

Warum fordert der neue Hoffnungsträger in Mengede nicht eine Senkung der Gewerbesteuern?

Es wäre ein Signal !