Boxteam Dortmund ist Gastgeber der BIG Family Games 2020



Am Sonntag, 27.Sep.2020...

WIR MACHEN MIT

Boxteam Dortmund e.V. ist ein multikultureller Verein mit Mitgliedern von mehr als drei Kontinenten (Europa, Asien und Afrika). Wir laden zu einem vielseitigen Fitnesstraining, Breiten- und Wettkampfsport für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein. Integration und Inklusion sind dabei unsere wichtigsten Prinzipen.

Das Boxteam Dortmund trainiert in der wohl größten Boxtrainingshalle Deutschlands, im Revierpark Wischlingen (Boxhalle-Eishalle), wo am 27.09.2020 die BIG Family Games durchgeführt werden.

Unser Angebot richtet sich an Menschen, die Zugang zu einer interessanten Sportart suchen oder sich ein wenig fit halten möchten, jedoch auch an Personen die sich schon im Boxsport auskennen.

Wir möchten die Big Family Games nutzen, um die Förderung von Inklusion und Integration durch Sport und Achtsamkeit allen Interessierten in einer familiären Atmosphäre näher zu bringen.

Zusätzliche Programmpunkte an den BIG Family Games2020

Schnupperkurs: Leicht-Kontakt-Boxen.

Eine gute Gelegenheit, um sich mit dem Boxsport vertraut zu machen.

Begleit-Programm

Bis Mitte Oktober zeigt Boxteam Dortmund eine

Plakat- und Bannerpräsentation:



Demokratie leben!

Extremismus vorbeugen.

Demokratie fördern,

Vielfalt gestalten.

TAGESPLANUNG



12.00 Uhr Start – Die Tore öffnen sich

16.00 Uhr Siegerehrung

ANMELDUNG ZUR TEILNAHME

Bitte per eMail anmelden: boxteam-dortmund@online.de