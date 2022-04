TuS Stockum - BW Huckarde 0:2:

Durch diesen verdienten Sieg kehrt BW Huckarde mit nun 29 Punkten in die obere Tabellenhälfte der Bezirksliga Staffel 9 zurück. Nach einer torlosen ersten Halbzeit schaffte es Mark Lange in der 56. Minute, den Ball im Tor des Gastgebers unterzubringen. Der TuS Stockum gab nicht auf, konnte aber nicht verhindern, dass Bryan Walter in der 71. Minute auf 0:2 erhöhte.

Im Anhang finden Sie einige Fotos zum Spiel.