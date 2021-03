Die kath. Kirchengemeinde St. Josef Kirchlinde-Rahm hat bei der Sternsinger-Aktion 22.540,19 Euro. Über 6000 Sternsinger-Briefe wurden im Vorfeld der Aktion von vielen Helfern zusammengestellt und in den Straßen der Gemeinde verteilt.



In diesen Briefen befanden sich der Segens-Aufkleber der Sternsinger, ein vorausgefüllter Überweisungsträger und ein Begleitschreiben, das über das Zielprojekt (ein Krankenhaus in dem tansanischen Dorf Mnero) informierte. Auf dem Begleitschreiben war auch ein QR-Code zu finden, der zu einem YouTube-Video führte, das einige Sternsinger der Gemeinde produziert hatten.