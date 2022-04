Ratingen. Am späten Nachmittag des vergangenen Mittwoch, 30. März 2022, fand ein Zeuge in einem Waldgebiet in Ratingen Eggerscheidt eine tote Frau.

Ermittlungen haben jetzt ergeben, dass es sich bei der Verstorbenen um die 74 Jahre alte Frau aus Düsseldorf handelt, die Anfang März als vermisst gemeldet worden war. Es gibt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Hintergrund: Am 1. März 2022, wurde die 74-jährige Düsseldorferin Elisabeth K. als vermisst gemeldet. Die Vermisste verließ an dem Tag, wie gewohnt, ihre Wohnung in Düsseldorf Rath, um in der Düsseldorfer Altstadt bei ihrem Stammbäcker einzukaufen. Dort wurde sie auch noch gegen 13:30 Uhr gesehen. Danach verliert sich ihre Spur.