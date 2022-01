Hatte zur 4. Klasse einen Schulranzen bekommen an dem wieder Schulterschützern dran sind. Die beiden breiten Schulterschützern die ich als Guy beim Laufen immer vornedrauf (weil es die Jungs so cool finden wenn ich die vornedrauf sitzen habe - gerade weil die bei mir dazu noch saulang sind) sitzen haben soll sind bei mir dazu auch noch saulang woran ich mich gewöhnen soll.Aber wenn ich die beiden breiten Schulterschützern vornedrauf sitzen habe, spüre ich diese vornedrauf sitzen von der oberen bis zur unteren Rundung und merke dabei, daß die dazu noch saulang sind. Wenn ich beim Laufen Jungs begegne und bei mir die beiden Schulterschützern vornedrauf sitzen sehen, betrachten die sich die von der oberen bis zur unteren Rundung. Nachdem die dabei gesehen haben, daß die bei mir dazu noch saulang sind, gucken die dann lange in meine Augen und wollen wissen wie ich dabei gucke wenn ich breite, saulange Schulterschützern vornedrauf sitzen habe. (weil sie bei anderen schon gesehen haben, daß einer dann leidend guckt wenn ein Typ breite, sehr recht lange Schulterschützern vornedrauf sitzen hat). - - deswegen wollen die wissen ob ich auch leidend gucke weil ich breite, saulange Schulterschützern vornedrauf sitzen habe und deswegen lange in meine heruntergezogene Augen gucken.

Aber weil ich die beiden Schulterschützern vornedrauf sitzen habe und diese bei mir dazu noch saulang sind, finden sie es erst recht so cool und meine beiden breiten Schulterschützern so geil weil die bei mir saulang sind. Mir ist es aufgefallen, daß bei jedem Schulranzen den ich bekommen hatte die beiden breiten Schulterschützern immer sehr recht lang bis saulang sind die ich beim Laufen immer vornedrauf sitzen hatte. - - - Warum sind bloß die beiden breiten Schulterschützern bei Jungsschulranzen meistens sehr recht lang bis saulang ???? Da sollte man als Guy oder Junge die beiden breiten, sehr recht langen Schulterschützern vornedrauf sitzen haben sodass man die als Guy vornedrauf sitzen spürt und dann sind die auch noch gleich so sehr recht lang-sodass man das als Guy auch spürt !!!! Da würde ich so gerne wissen, wer von den Guys auch solche Schulterschützern am Schulranzen dran hat oder hatte und das auch so kennt...