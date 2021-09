BETONBOX

Kunstpunkte

28. August 2021

Münsterstraße

Düsseldorf

17:00-18:00 Uhr

***********************************************************************

hochgeladen von Bruni Rentzing

***********************************************************************



Vor zwei Wochen...

habe ich eigentlich einige Künstler in ihren Ateliers besuchen wollen!

Dazu schrieb ich mir auf zwei Zetteln - für Samstag und für Sonntag -

Adressen der zahlreichen "Kunstpunkte" auf!

***

Aber, es kam dann doch alles anders!

Die ersten zwei KUNSTPUNKTE, die ich angesteuert hatte, hatten weit und breit

keinen Parkplatz (in der Nähe) für jemanden, der schlecht zu Fuß unterwegs ist!

Zudem regnete es gerade in Strömen und das kam erschwerend dazu!

Also, bin ich erst einmal weiter gefahren und habe mir überlegt, dass an diesem

Bunker an der Münsterstraße 500 genug Parkplätze sein müssten, da dort ein

großer Innenhof vorhanden ist! Meine Überlegungen trafen zu! Ich hatte Glück

und Parkplätze waren noch reichlich vorhanden!

***

KUNST entdecken...

dem stand jetzt nichts mehr im Wege!

So machte ich mich - zwischen Regenpfützen wandelnd - erwartungsvoll auf

den Weg zu diesem ganz besonderen und aussergewöhnlichen Kunstpunkt! ♥

Die seitliche Wand des Betonbunkers an der Münsterstraße 500 in Düsseldorf

hochgeladen von Bruni Rentzing

Blick zur Münsterstraße aus dem Innenhof; es hatte kurz zuvor reichlich Regen gegeben!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Verwunschen sah es dort aus...

als ich zu diesem Eingang ging!



Ich starte meinen Weg zur Kunstausstellung...

hochgeladen von Bruni Rentzing

Richtig verwunschen sieht es hier aus...

hochgeladen von Bruni Rentzing

Gerechnet hatte ich damit nicht...

dass dieser Kunst-Rundgang über mehrere Etagen gehen sollte! Und was

ich dort an Kunst sehen sollte... ich hatte keine Ahnung, weil ich mich im

Vorfeld natürlich nicht über alle Künstler (die an unzähligen Kunstpunkten

in Düsseldorf ihre Ateliers öffneten) informiert hatte!

***

Bitte begleitet mich...

auf meinem Rundgang! Die folgenden Bilder präsentieren genau das,

was ich auf meinen kurzen Rundgang gesehen hatte:

Ein erster Blick auf KUNST an der Wand (noch außen)!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Die nächste Station... Treppen...

hochgeladen von Bruni Rentzing

Treppen bezwungen... der Eingang...

hochgeladen von Bruni Rentzing

Nun bin ich im Bunker und erklimme die ersten Stufen!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Die nächste Etage ist erreicht!

Hier ist nicht viel zu sehen!

Das Kunstpunkte-Plakat,

Flyer und Desinfektionsmittel!

Und der Hinweis auf Maskenpflicht!

Ich hatte meine allerdings schon auf! :D

Hier ist nicht viel zu sehen! Das Kunstpunkte-Plakat, Flyer und Desinfektionsmittel! Und der Hinweis auf Maskenpflicht! Ich hatte meine allerdings schon auf! :D hochgeladen von Bruni Rentzing

Und auf dem Boden... Bunte Blütenblätter

hochgeladen von Bruni Rentzing

Hier sehe ich nun die ersten Ausstellungsstücke...

hochgeladen von Bruni Rentzing

Schöne Fotografien, die ich mir gerne angesehen habe!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Noch mal ein Gesamteindruck... dann geht es weiter!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Rauf zur nächsten Etage... ich höre wundersame Musik, die die Spannung auf das, was mich erwartet, steigen lässt!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Oben angekommen sehe ich hinter einem Vorhang in diesen RAUM... Interessant... denke ich mir!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Ich schaue mir alles etwas näher an... und gehe dann weiter!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Da sehe ich dieses Kunstwerk!

hochgeladen von Bruni Rentzing

...und dann das hier... auch schön!!!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Der letzte Aufstieg; es wird heller!!!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Noch wenige Schritte, die mich noch mehr Kunstwerke sehen lassen...

hochgeladen von Bruni Rentzing

Wie eine lange Stoffbahn die in der Mitte geteilt an der Decke hängt, so erschien mir dieses Kunstwerk...

hochgeladen von Bruni Rentzing

Auf der Fensterbank in diesem Raum sah ich diese Kunstwerke...

hochgeladen von Bruni Rentzing

In der anderen Ecke dieser Fensterbank dann diese Bücher!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Auch das hier war zu sehen...

hochgeladen von Bruni Rentzing

In diesen Raum sah ich kurz hinein... und fragte mich, ob das PRIVAT für einen oder für die Künstler ist, oder ob es KUNST ist... im Zweifel immer beides... :D

hochgeladen von Bruni Rentzing

Hier erklärt die Künstlerin einer Besucherin ihr Werk!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Und weiter geht es über den Flur...

hochgeladen von Bruni Rentzing

Das hier ist auf dem Bild vorher links zu sehen!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Und hier sehen wir die Skulptur, die weiter hinten auf der linken Seite im Flur steht!

hochgeladen von Bruni Rentzing

In einer Niesche sah ich das hier...

hochgeladen von Bruni Rentzing

Diese kunstvoll drapierten Stoffe sah ich rechts am Ende des Flurs in der Ecke!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Hier sehen wir die - vom Eingang in den Raum kommend - rechte Raumecke mit dieser "Installation" und dahinter... ?

hochgeladen von Bruni Rentzing

Die Getränkeecke... auch schon für sich ein Kunstwerk!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Recjts neben der Getränkeecke ein kleiner Balkon! Geradeaus sehen wir das ARAG Hochhaus

hochgeladen von Bruni Rentzing

... könnte (nach Beuys) auch Kunst sein;

war jedoch nur eine Ecke im Raum, in die

alles Überflüssige vorübergehend stehen musste! ;-)))

war jedoch nur eine Ecke im Raum, in die alles Überflüssige vorübergehend stehen musste! ;-))) hochgeladen von Bruni Rentzing

Hier ein Gesamteindruck!

Links ist die Ecke mit Tisch und Stühlen zu sehen;

Bildmitte und links oben die Skulpturen der Künstlerin, die im Gespräch vertieft ist und rechts daneben geht es in den Raum eines anderen Künstlers!

Links ist die Ecke mit Tisch und Stühlen zu sehen; Bildmitte und links oben die Skulpturen der Künstlerin, die im Gespräch vertieft ist und rechts daneben geht es in den Raum eines anderen Künstlers! hochgeladen von Bruni Rentzing

Blick vom Balkon in die "Bewirtungsecke"!

Das Fenster ist auch schon wieder Kunst!

Das Fenster ist auch schon wieder Kunst! hochgeladen von Bruni Rentzing

Blicke von innen nach außen...

hochgeladen von Bruni Rentzing

Hier ist das Atelier von einem Künstler!

Wir sehen von ihm aber nur einen Schuh;

habt ihr ihn endeckt?

Gerne wäre ich auch hier noch hineingegangen;

doch ich war schon etwas schlapp und dann ging

auch gerade eine andere Besucherin in diesen Raum!

Wir sehen von ihm aber nur einen Schuh; habt ihr ihn endeckt? Gerne wäre ich auch hier noch hineingegangen; doch ich war schon etwas schlapp und dann ging auch gerade eine andere Besucherin in diesen Raum! hochgeladen von Bruni Rentzing

TÜREN waren in dieser Kunstausstellung auch

immer wieder zu sehen! Sie haben eine besondere Bedeutung! Sie können sich für uns öffnen und den

Blick auf Schönes freigeben und uns Willkommen heißen; sie können aber auch vor uns verschlossen sein...

immer wieder zu sehen! Sie haben eine besondere Bedeutung! Sie können sich für uns öffnen und den Blick auf Schönes freigeben und uns Willkommen heißen; sie können aber auch vor uns verschlossen sein... hochgeladen von Bruni Rentzing

Gegenüber der drapierten Stoffe schaute ich in einem großen und hellen Raum mit Kunstwerken

hochgeladen von Bruni Rentzing

In zwei Nischen waren Monitore an der Wand, die uns auch Interessantes offenbarten... hier sind es Bienen!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Und wieder eine der Türen...

hochgeladen von Bruni Rentzing

Ein Blick zurück, bevor ich den Heimweg antrete!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Bin etwas erschöpft!

Hier habe ich noch eine Broschüre der Künstlerin erhalten, die ich demnächst hier vorstelle... wir sehen uns dann... :D

Hier habe ich noch eine Broschüre der Künstlerin erhalten, die ich demnächst hier vorstelle... wir sehen uns dann... :D hochgeladen von Bruni Rentzing

Am Ausgang habe ich diesen Blick eingefangen: Verwunschen... und da denke ich auch an Türen/Tore, die verschlossen sind und sich nur für wenige öffnen... an Schlösser usw...

hochgeladen von Bruni Rentzing

Es geht heimwärts... die Führung endet hier! Tschüss ♥

hochgeladen von Bruni Rentzing

***

Dankeschön...

dass ihr mich begleitet habt!

Nachdem ich diesen Rundgang beendet hatte, war ich voller toller Eindrücke,

aber leider hatte ich auch etwas Schmerzen in Knie und Rücken und war froh,

wieder im Auto sitzen zu dürfen!

***

Und am Sonntag...

habe ich dann leider doch keinen Kunstpunkt mehr

besuchen können. Musste erst mal alles verarbeiten!

Und mit dem "Verarbeiten" meine ich nicht nur die KUNST!

In jedem Fall habe ich diesen Kunstgenuss nicht bereut und

werde in einem gesondertem Beitrag - wie versprochen - die

Künstlerin der tollen Skulptur im letzen Raum gesondert hier

vorstellen!

Mit ihr habe ich mich sehr gut unterhalten und sie hat mir ein

Material vorgestellt, das viele von uns kennen, aber niemals

damit rechnen würden, dass damit so eine ungewöhnliche und

feine Kunst entstehen kann!

Wir sehen uns sicher bald wieder!

Und damit meine ich alle, die bis hierhin so fleissig mit mir hier die KUNST

genossen haben! Bis bald... ich freue mich!