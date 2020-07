Am Mittwoch Abend, 15. Juli, wurde Venetia Jula, Venetia der Session 2019/20,feierlich in den Venetienclub aufgenommen.

Bei fantastischem Essen, gutem Wein undnatürlich kühlem Füchschen Alt, haben die anwesenden Venetien Jula in den Kreis des Venetienclubs aufgenommen. Unter freiem Himmel wurde das Leben gemeinsam gefeiert und zum Abschluss wurde das eigens für die Venetien kreierte Pink-Tiramisu genossen.

Nach einer wundervollen, herzlichen und sehr gelungenen Session freut sich Jula nunauf die gemeinsamen Veranstaltungen und Erlebnisse im exklusivsten Damenclub der Stadt. Jährlich wächst der Venetienclub um ein Mitglied und freut sich über die vielen besonderen und interessanten Damen. Eigentlich wäre Jula schon Mitte Mai aufgenommen worden, aber da kam leider Corona dazwischen. Traditionell wurde Jula mit diversen Geschenken ausgestattet:

Der persönliche Siegelring, der exklusiv von Brors für jedes neue Mitglied angefertigt und graviert wird. Den Venetienclub-Orden, die Urkunde zur Aufnahme im Venetienclub, sowie das exklusive Heimathafen Polo und den aktuellen Gegebenheiten angepasst, natürlich den passenden Mund- und Nasenschutz in der „Venetien Edition“. Ein besonders großer Blumenstrauß durfte natürlich nicht fehlen. In der kommenden Zeit wird nun auch Jula die große Ehre haben, sich in die Chronik des Venetienclubs eintragen zu dürfen und hier ihre ganz persönlichen Erfahrungen aus ihrer Session niederschreiben.