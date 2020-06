Auch das Schützenfest in Wittlaer musste in diesem Jahr abgesagt werden. Trotzdem plant die Schützenbruderschaft einige Aktionen rund um den ursprünglich angesetzten Termin.

So haben die Schützen für den "open Air"-Gottesdienst an Fronleichnam auf der Wiese am Pfarrheim eine Fahnenabordnung aufgestellt und die Mitglieder der Bruderschaft wurden aufgerufen, in Uniform zur Messe zu erscheinen.



Das Fahnenaufbauteam, zuständig für das Schmücken des Dorfes am Schützenfest, lässt es sich nicht nehmen,den Ortsmittelpunkt rund um den neuen Maibaum, am Wochenende nach Fronleichnam mit Wimpeln und Fahnen zu verschönen. Eine kleine Abordnung des Tambourcorps hatte am vergangenen Sonntag, 14. Juni, den amtierenden König besucht, eine Planwagenfahrt durch den Ort unternommen und an einigen Plätzen, natürlich unter Einhaltung der Hygiene und Abstandregeln, kurz aufgespielt. Die Remigius-Kompanie kocht und verkauft am Schützenfest immer Erbsensuppe für einen guten Zweck. Auch in diesem Jahr muss keiner auf die legendäre Erbsensuppe verzichten! Da die Suppe nicht ausgeschenkt werden kann, wird sie frisch gekocht in Dosen gefüllt und eingekocht. Dies kann dann bei der Bruderschaft bestellt werden.

Bis Ende Juni können unter erbsensuppe.wittlaer@t-online.de oder unter Tel. 0172/2030 333 Dosen mit Erbsensuppe bestellt werden.

Der Preis für eine zirka 800 Gramm Dose (ungefähr zwei Schützenfestportionen) beträgt sieben Euro.

Der Erlös geht an das Demenz Café Isolde der Diakonie in Kaiserswerth. Ab dem 20. Juli können die Bestellungen im Hofladen des Gemüsehof Peters (Kalkstraße 23 gegenüber Nahkauf) abgeholt werden.

In Ausnahmefällen werden die Suppendosen auch nach Hause geliefert.