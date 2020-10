Düsseldorf und der Rhein bilden eine unzertrennliche Symbiose und so ist das Motiv der Flusslandschaft, ein klassisches Sujet der Malerei, die Klammer für die aktuelle Ausstellung von Schwarz-Weiß- und Farbfotografien im Kunstarchiv Kaiserswerth, Suitbertus-Stiftsplatz 1, die bis zum 28. März 2021 geöffnet ist.



Das Kulturamt Düsseldorf zeigt, in Kooperation mit dem "Studio Bernd & Hilla Becher" und der Photografischen Sammlung /SK Stiftung Köln, in den Räumlichkeiten vornehmlich Düsseldorfer Künstler, wie Bernd und Hilla Becher, Laurenz Berges, Andreas Gursky, Axel Hütte, Bernard Langerock, August Sanders und Josef Schulz.

Unter dem Slogan "Flusslandschaften" möchten die Organisatoren den Aspekt der Sinnlichkeit in der Gegenwarts- und zeitnahen Fotografie thematisieren. Hatte man sich in den bisherigen Expositionen intensiv mit Industrie-Themen beschäftigt, soll nun "ein malerisch-farbiges Thema beleuchtet werden", fasst Michael Voets vom Kulturamt die Werke zusammen.

Während Berges unter anderem den fließenden Rhein und eine Nachtaufnahme, aufgenommen am Ufer in Duisburg mit dem Hochofenwerk im Hintergrund, präsentiert, zeigen Langerock und Schulz Arbeiten aus und über Düsseldorfs Partnerstadt Chongqing. Auch Kaiserswerth kommt in der Ausstellung nicht zu kurz: Im Rahmen einer umfangreichen Dokumentation von August Sander zum Niederrhein, entstanden auch Ansichten des Stadtteiles.

Interessenten haben freitags bis sonntags, jeweils von 14 bis 18 Uhr, die Möglichkeit, die Ausstellung, unter Einhaltung der Corona-Regeln, zu besuchen. Weitere Infos unter: www.duesseldorf.de/kulturamt/kunstarchiv-kaiserswerth.