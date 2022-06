Morgens um sieben...

ist die Welt noch in Ordnung!

Sieben Uhr war es noch nicht...

doch die Welt war ganz ok, so früh

am Morgen an dieser Stelle:

Sehr ruhig und sehr friedlich!

Nur 2-3 Autos und zwei Frauen, die mit

dem Hund Gassi gingen!

Die Wolkenbilder haben es mir sehr angetan

und in Verbindung mit den Strommasten

kam mir gleich wieder ein Gedanke:

Brunis Kopfkino

rattert immer:

“Stehst du unter Strom, lege dich ins Gras,

betrachte den Himmel und entspanne dich!“



So entstehen oft Beiträge von mir:

"Das Kopfkino rattert ununterbrochen bei mir!"



Habt alle ein schönes Wochenende

und seid herzlich gegrüßt von Bruni♥