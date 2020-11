TATORT:

Düsseldorf

Robert-Lehr-Ufer

+

TATORTBEGEHUNG:

Samstag, 7.11.2020

7:30 Uhr - 8:00 Uhr Welche Müllsünder waren denn hier am Werk???

Schon auf der Fahrt zum Parkplatz...

unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke sah ich die Bescherung!

Hier: Rechts im Bild habe ich geparkt!

Davor ist der TATORT zu sehen!!!

MÜLLSÜNDER...

war mein erster Gedanke! Obwohl die AWISTA dort eine Mülltonne

hingestellt hat, schmeißen die Menschen alles daneben! Sauerei!!!

Diese Bescherung haben also nicht nur

die Menschen angerichtet; auf der Wiese

daneben waren dann die "Fundstücke" des

"Täters" verteilt, die er aus der Tonne gezogen

hatte! Der Beutel lag später auch dort zerteilt

und verteilt herum!!!

Als ich näher kam...

und mein Auto geparkt hatte, bin ich der Sache auf den Grund

gegangen! Natürlich aus sicherer Entfernung, um den oder die

Täter auf frischer Tat zu beobachten und auch Tatortfotos zu

machen!

Eigentlich wollte ich nur den Sonnenaufgang fotografieren... unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke

Aber vor der Ermittlung habe ich den Sonnenaufgang

fotografiert! - Schöne Bilder dazu findest du in diesem Beitrag:

Etwas für die Seele tun; das ist gut in diesen Zeiten! Sonnenaufgang am Rhein in Düsseldorf

Doch nun zur Geschichte:

Kleine Bildergeschichte zur Erheiterung - Lachen erlaubt!

Dann sah ich diesen "Burschen" hier!!!

Er sah ganz unschuldig aus!

"So, jetzt wollen wir mal gucken, was ich hier so finden kann...!"

"Erst mal feste an dieser Tüte ziehen!"

"Gar nicht so einfach!!!"

"Die klemmt echt sehr fest; dort in der Tonne!"

Ein Beobachter ermittelt!

Auch sie halten die Augen offen!

Der hier tut desinteressiert;

hat aber ebenfalls alles genau im Blick!!!

Diese hier sind noch etwas müde!!!

Hier ist er, der TÄTER...

auf der Flucht und ward

nicht mehr gesehen! ;-)))

Aber unser ERMITTLERTEAM

hat alles genau beobachtet und dokumentiert!!!!

Ich hoffe sehr, euch hat meine kleine Bildergeschichte gefallen!?!

