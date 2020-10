Mit Stand Freitag, 23. Oktober, wurde - seit dem 3. März - bei insgesamt 4.552 (+167) Düsseldorfern eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. 524 (+39) Menschen sind aktuell noch infiziert. Von den Infizierten werden 74 (+6) in Krankenhäusern behandelt, davon 13 (+3) auf Intensivstationen. 3.973 (+128) Düsseldorfer sind inzwischen genesen. 55 (+0) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren und zumeist Vorerkrankungen hatten, sind bisher in Düsseldorf gestorben. 2.302 (-157) Menschen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Die sogenannte 7-Tages-Inzidenz liegt nach den vorliegenden Zahlen derzeit in Düsseldorf bei 100,8 (Vortag: 91,3) - dieser Wert gibt die Zahl der bekannt gewordenen Infektionen in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner an.

Von A. Mester

Kindertagesstätten und Schulen

Die Kindertagesstätten Kesselbergweg, Gurlittstraße und Metro Sternchen 2 haben je eine mit COVID-19 infizierte Betreuungsperson zu vermelden. Die Kita St. Michael hat zwei mit COVID-19 infizierte Kinder und die Kita Christus König zwei infizierte Betreuungspersonen zu vermelden. Die Kontakte werden an den Kitas nachvollzogen.

An der KGS Essener Straße wurde eine COVID-19-Infektion in der Schülerschaft festgestellt. Die International School hat eine mit dem Coronavirus infizierten Schülerin und eine infizierte Betreuungsperson zu vermelden. Die Schulen wurden zeitnah informiert, die Kontaktpersonen werden nachvollzogen.

Altenheime

Eine Bewohnerin der Curanum Seniorenresidenz Düsselhof wurde positiv auf COVID-19 getestet. Das Tersteegen-Haus hat eine mit COVID-19 infizierte Mitarbeiterin zu vermelden. Die Kontaktpersonen werden ermittelt.

Abstrichzahlen

Am Donnerstag, 22. Oktober, wurden 211 Abstriche in der Diagnosepraxis vorgenommen. Im Drive-In-Testzentrum wurden insgesamt 371 Abstriche genommen. Dazu kommen 109 weitere Abstriche, die durch den mobilen Service vorgenommen wurden. Insgesamt wurden in den zwei Einrichtungen sowie durch den mobilen Service bisher 62.408 Abstriche genommen.

Altersverteilung der Infizierten und Verstorbenen

Waren es zu Beginn der Corona-Pandemie vornehmlich ältere Menschen, die sich mit Corona infiziert haben, sind es nun zunehmend auch jüngere Personen. Die Altersverteilung aller Infizierten stellt sich im Moment (Stand 23. Oktober) wie folgt dar: 110 Kinder im Alter von 0 bis einschließlich 4 Jahren; 106 Kinder von 5 bis einschließlich 9 Jahren; 100 Kinder von 10 bis 14 Jahren; 228 Jugendliche

von 15 bis 19 Jahren; 392 junge Erwachsene von 20 bis 24 Jahren; 537 junge Menschen von 25 bis 29 Jahren; 935 Erwachsene von 30 bis 39 Jahren; 668 Erwachsene von 40 bis 49 Jahren; 709 Menschen im Alter von 50 bis 59 Jahren; 302 Menschen von 60 bis 69 Jahren; 465 Menschen waren 70 Jahre und älter.

Die Altersverteilung der mit Corona Verstorbenen stellt sich wie folgt dar: Im Alter von 0 bis 29 Jahren ist in Düsseldorf bisher niemand mit Corona verstorben. Mit 30 bis 39 Jahren und 40 bis 49 Jahren gab es jeweils einen Toten; vier Menschen waren zwischen 50 und 59 Jahre alt; zehn Menschen zwischen 60 und 69 Jahren und 39 Menschen waren 70 Jahre alt und älter.

Corona-Informationstelefon

Beim Corona-Informationstelefon unter 0211-8996090 sind am Donnerstag, 22. Oktober, 2.767 Anrufe eingegangen. Seit dem 2. April ist dort ein sogenannter Phonebot im Einsatz, der automatisch generierte Antworten gibt. Danach wurden noch 1.666 Anrufe durchgestellt, von denen 1.660 angenommen und mündlich beantwortet werden konnten.

Für Fragen zum Thema "Coronavirus" hat die Landeshauptstadt ein Informationsportal eingerichtet unter der Adresse: www.duesseldorf.de/corona