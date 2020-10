Vor Inkrafttreten der zusätzlichen Infektionsschutzregelungen am morgigen Samstag, 24. Oktober 2020, die auf Grund des Erreichens der Gefährdungsstufe 2 im gesamten Kreisgebiet gelten, informiert der Außendienst des Ordnungsamtes der Stadt Emmerich am Freitag die betroffenen Gastronomiebetriebe und Verkaufsstellen über die neuen Regelungen. In einem Hinweisblatt, das vom Außendienst des Ordnungsamtes verteilt wird, sind die wichtigsten Regelungen für Gastronomiebetriebe, Kioske und Tankstellen zusammengefasst:

- Gastronomiebetriebe müssen zwischen 23 Uhr und 6 Uhr geschlossen bleiben (Als Gastronomiebetriebe gelten: Restaurants, Gaststätten, Kneipen, Shisha-Bars, Imbisse, (Eis-)Cafés und ähnliche Einrichtungen).

Maximal 10 Personen aus 2 Haushalten

- Auch der Ausschank und der Verkauf von alkoholischen Getränken ist zwischen 23 Uhr und 6 Uhr NICHT erlaubt. Dies betrifft in erster Linie Gastronomiebetriebe mit Außer-Haus-Verkauf und Verkaufsstellen, die nach 23 Uhr noch geöffnet haben. Also zum Beispiel Kioske oder Tankstellen. Auch in Spielhallen oder Wettbüros ist der Ausschank von Alkohol grundsätzlich untersagt.

- Bei Feiern aus einem herausragenden Anlass (z.B. Jubiläum, Hochzeit, Taufe, Kommunion, Konfirmation, besondere Geburtstage oder Abschlussfeiern) außerhalb des privaten Raums sind mit maximal 10 Personen zulässig.

Ordnungsamt und Polizei unterwegs

- Im öffentlichen Raum dürfen maximal 5 nicht miteinander verwandte Personen aus mehr als 2 Haushalten zusammentreffen. In Gaststätten dürfen somit nur 5 nicht miteinander verwandte Personen aus mehr als 2 Haushalten an einem Tisch sitzen.

Die örtliche Polizei und das Ordnungsamt der Stadt Emmerich am Rhein haben vereinbart, dass sie die verschärften Infektionsschutzregelungen am anstehenden Wochenende auch stichprobenartig kontrollieren werden.