Emmerich. Bereits in der Nacht zu Samstag, 16. Januar, haben Unbekannte das Hausmeisterfahrzeug der Katholischen Waisenhausstiftung aufgebrochen.

Der Berechtigte hatte den weißen VW-Transporter am Freitagabend, 15 Januar, auf dem Hinterhof der Stiftung am Neuen Steinweg geparkt.

Elektrowerkzeuge gestohlen

Aus dem Fahrzeug entwendeten die Diebe zwei Kunststoffboxen mit diversen Elektrowerkzeugen.

Die Kripo Emmerich, Telefon 02822/7830, sucht nun Zeugen.