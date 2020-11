Gleich mehrere Verstöße hat ein Unfallfahrer (43) am Mittwoch gegen 19.25 Uhr an der Einmündung Zevenaarer Straße/Wilhelmstraße in Emmerich begangen.

Eine 19-jährige Emmericherin wollte mit ihrem VW von der Zevenaarer Straße in Richtung Ortskern nach links auf die Wilhelmsstraße abbiegen. Als sie zum Abbiegen ansetzte, wurde sie vom VW Caddy der 43-Jährigen überholt. Die Fahrzeuge stießen zusammen.

Unfallopfer (19) folgte ihm

Trotz starker Beschädigungen fuhr der Mann weiter in Richtung Elten-Ortskern. Der Caddyfahrer hielt erst, als er feststellte, dass die nur leicht verletzte 19-Jährige ihm folgte und mit Fernlicht und Hupe auf sich aufmerksam machte. Die Polizisten stellten ihn. Er gab zu, dass er Alkohol und Drogen konsumiert hatte. Er besitzt keinen gültigen Führerschein. Den 43-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung, Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis.