Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Abend, 28.10.2020, in einer Leiharbeiterunterkunft auf dem Geistmarkt in Emmerich gekommen. Dabei war auch ein Messer im Spiel.

Im Verlauf der Streitigkeiten gegen 20.30 Uhr wurde ein 22 Jahre alter Bewohner von drei Unbekannten zunächst geschlagen und anschließend unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe seines Mobiltelefons und 100 Euro gezwungen.

Tatwaffe sichergestellt

Das Opfer floh zunächst zur Wache der Wasserschutzpolizei. Die Polizei fand am Tatort später die mutmaßliche Tatwaffe, die sichergestellt wurde. Die Ermittlungen dauern an.