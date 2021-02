Bis Pfingsten werden in der Emmericher Heilig-Geist-Kirche ausgewählte Objekte aus Epoxidharz von Jacobus Reyers gezeigt. Aufgewachsen in Leegmeer lebt und arbeitet Reyers heute in Mering bei Augsburg. Je nach Lichteinfall und Standort offenbaren die Objekte den Betrachter immer wieder neue Perspektiven. Mit eigenen Augen zu sehen ist Reyers' lichtdurchflutete Kunst außerhalb der Gottesdienste mittwochs von 18 bis 21 Uhr und sonntags von 15 bis 17 Uhr.

Ebenfalls sehenswert: Die in der Fastenzeit parallel gezeigte Fastentuch-Installation von Uta Meenen.