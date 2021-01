Emmerich. In diesen Zeiten stark eingeschränkter sozialer Kontakte sind Spaziergänge nicht nur gut für die körperliche Gesundheit, sondern auch für die Seele. Wer auf seinen Streifzügen bunte Schätze findet, erlebt pure Freude. Henry Stenske aus Emmerich, seit zehn Jahren als BürgerReporter der ersten Stunde aktiv auf dem STADTANZEIGER-Portal www.lokalkompasss.de, hat den so genannten Pottsteinen ein Forum gegeben.

Und damit einen viralen Hit gelandet, denn es werden immer mehr Fotos von Steinfunden und begeisterte Rückmeldungen der Steine-Verteiler gepostet. Stenskes Beitrag wächst und wächst. Sich hier durchzuklicken, ist spannend, lustig und oft auch berührend.

Der BürgerReporter schreibt dazu: "Findlinge, Pottsteine, Specksteine, Itterstones oder Glückssteine, wie auch immer sie genannt werden: Es hat auch mich erwischt! Auf meinen Radtouren habe ich oft bunte Steine gefunden. Ich möchte ihnen hier einen Platz anbieten, wo ich sie nach dem Fund zeigen möchte. Da ich nicht bei Facebook vertreten bin, kam mir die Idee, sie hier im Lokalkompass einzustellen."



Und es werden immer mehr

Die Steine werden bemalt, besprüht oder beklebt. Fast überall an Rhein und Ruhr sind Menschen seit Monaten von dieser Freizeitaktion begeistert. Sie machen mit, indem sie ihre selbst gemachten Kunstobjekte verteilen. Auch Leute, die nicht mit Ideen, Farben und Fantasie Steine gestalten, tragen die Fundstücke glücklich mit nach Hause. Vielerorts haben sich in den sozialen Netzwerken Gruppen zusammen geschlossen, die über ihre "Beute" und Auslegestellen austauschen. Auch ich habe darüber an anderer Stelle darüber berichtet, bevor ich beruflich zum Niederrhein gewechselt bin, nachzulesen auf www.lokalkompass.de/1410369: "Kleine Freudenspender machen das Leben schöner und bunter."

Besonders für Familien mit Kindern sind die Glückssteine oder Pottsteine eine hoch willkommene Abwechslung. Henry Stenske über seine Lokalkompass-Aktion: "Ich habe eine Sammlung aufgebaut, wo diese Glückssteine eingefügt werden. Es sind schon fast 100 Exemplare." Zudem ruft er dazu auf, die Findling-Pottsteine im Lokalkompass als Schnappschuss einzustellen. "Wenn ich den Schnappschuss in der Sammlung integrieren soll, setzt bitte einen Link in der Kommentarzeile meiner Sammlung." Damit erhält der Emmericher BürgerReporter die Zustimmung der anderen und fügt die Bilder der Sammlung bei.

Und wie immer wünscht er seinen Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die sich portalweit auf www.lokalkompass.de engagieren und Steine-Fans sind: "Liebe Grüße, Augen auf und Posten nicht vergessen. Bleibt gesund!" Auf seinen Radtouren entdeckt Stenske solche Schätze. Hier Entdeckungen des BürgerReporters Franz Burger im Beitrag von Henry Stenske. Cartoons oder Comics-Elemente inspirieren. Gesangskünstler mit Wiedererkennungswert. Diese "Herzenssache" hat BR Bruni Rentzing beigesteuert. Lokalpatriotismus zum Mitnehmen.

Kurz-Infos

Hier geht's zum Beitrag von BürgerReporter Henry Stenske: www.lokalkompass.de/1384203

Ein Beispiel über eine Pottsteine-Gruppe, die sich im Internet austauscht: www.lokalkompass.de/1410369