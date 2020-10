Talente fördern und Kinder in sozial schwachen Familien die Möglichkeit zu geben Tennis zu spielen, sich zu bewegen und eine Auszeit vom Computer und vom Handy zu nehmen: So lautet das Ziel des Projektes Tennis FOR FREE.

Der Tennisclub Blau Weiß Rees fördert Jugendliche im Alter zwischen 8 und 14 Jahren und übernimmt neben dem Jahresbeitrag auch die Kosten für die Winterhallenstunden, den Trainer und die notwendige Ausstattung wie Schläger und Tennisbälle. Zusätzlich werden auf der Tennis-Anlage am Grüttweg in Rees zusammen mit einem Tennistrainer Tennisstunden für die Grundschule angeboten.

Jugendarbeit im Sportverein unterstützt die Volksbank Emmerich-Rees gerne und so konnte Volksbanker Michael Hakvoort (rechts) dem TC BW Rees aus der Volksbank Sportförderung eine Spende über 2.500 Euro überreichen. Michael Kliemann, 1. Vorsitzender des TC BW Rees, bedankte sich.

(Quelle: Verein)