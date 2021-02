Emmerich-Elten. Üblicherweise führt der Kneippverein Elten am Jahresbeginn seine Jahreshauptversammlung durch. Das war auch diesmal der Fall - aber aufgrund der Corona-Situation fand die Versammlung nicht in einer Präsenssitzung im Hotel-Restaurant Wanders statt, sondern rein digital in einem Online-Meeting.

(Beitrag von Dr. Manon Loock-Braun)

Alle 700 Mitglieder sind zuvor angeschrieben worden und erhielten nach Anmeldung einen entsprechenden Link. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Dr. Manon Loock-Braun und dem Totengedenken erfolgte wie jedes Jahr der bunt bebilderten Jahresrückblick.

Zuvor wandte sich Ortsvorsteher Albert Jansen an die Mitglieder: Er betonte die Bedeutung eines so starken Gesundheitsvereins für Elten und Emmerich und damit die Dringlichkeit eines Vereinsheims mit eigenen Kursräumen.

Ein zentrales Thema des Jahresrückblicks der Vorsitzenden war die Corona-Situation, die in diesem Jahr dem geplanten Kursprogramm stark zusetzte. Viele Kurse, Workshops und Veranstaltungen konnten nicht stattfinden. Auch das 25-jährige Vereinsjubiläum mit Einweihung des Sebastian-Kneipp-Platzes musste abgesagt werden; selbst die Begehung des Barfußpfades war zeitweise untersagt. Die Pflege des Barfußpfades hat in den letzten Jahren Günter Schulze mit großem Engagement betrieben. Er wurde mit viel Lob und einem großen Dankeschön verabschiedet. Sein Nachfolger wird Florian Baumann, der sich ab dem Frühjahr engagieren möchte.

Im letzten Jahr konnten neben den Outdoors-Sportgeräten zwei große hölzerne Baumelbänke aufgestellt werden, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Dr. Loock-Braun bedankte sich beim Vorstand und den vielen ehrenamtlichen Helfern für ihren Einsatz, ohne den ein so großer Verein nicht funktionieren kann.

Besonderen Wert legte sie dabei darauf, dass der Vereinszweck nicht nur die Förderung des Sports und Verbreitung der Lehre des Sebastian Kneipps ist, sondern ohne Kirchturmdenken die Förderung der öffentlichen Gesundheitsvorsorge, die nicht nur Mitgliedern, sondern allen Bürgern zu Gute kommt. Die Vorsitzende Informierte zudem über den aktuellen Stand des Erholungsortes Elten auf dem Weg zum Kneipp-Kurort. Aufgrund der Bemühungen des Vereins wird der nächste zeitnahe Schritt die Prädikatisierung zum Luftkurort sein.

Vereinsheim gesucht



Ein weiteres aktuelles Thema war die Suche nach einem Vereinsheim. Ein Raum des Nebengebäudes der Schule konnte bereits bezogen und als Kursraum für Yoga, Thai Chi und Rückengymnastik genutzt werden. Schatzmeister Jochen Straver bescheinigte dem Verein eine solide Finanzlage. Kassenprüfer H.G. Scholten und Joop Pieters berichteten von der Kassenprüfung, die in diesem Jahr ebenfalls in einer Online-Sitzung stattgefunden hat.

Geehrt wurde an diesem Abend Mitglied Fränzi Dammers für ihre 25-jährige Treue zum Verein. Sie erhält eine Urkunde und ein kleines Präsent, welches ihr aufgrund der Corona-Situation zugeschickt wird. Die Vorschau auf das laufende Jahr barg die Hoffnung auf einen Neustart der vielen Kurse. Zudem könnten das Vereinsjubiläum und die Einweihung des Kneipp-Platzes nachgeholt werden. Auch sind viele Workshops und Referate wie beispielsweise Kräuterwanderungen, Backen mit Sauerteig, Kneippsche Anwendungen, Intuitives Bogenschießen, Wandern, Alltagshilfen und Kompressionstherapie geplant.

Es könnte ein sportliches, buntes und abwechslungsreiches Kneipp-Jahr 2021 werden. Zudem hofft der Vorstand darauf, die Mitglieder demnächst wieder persönlich treffen zu können: in den Kursen, beim Grünkohlessen oder der Jahreshauptversammlung 2022.

Infos im Netz und Kontakt

Weitere Informationen rund um den Kneippverein Elten e.V. gibt es unter www.kneippverein-elten.de, info@kneippverein-elten.de, Tel. 02822/931030.