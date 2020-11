Sie ist bildhübsch und hat eine feinen Charakter. Aber Katzenlady Betty musste schon zwei Mal den Tod ihrer Menschen verkraften. Nun sehnt sie sich nach einer neuen Heimat und sehr viel Liebe.

Betty sucht ein ruhiges Zuhause, am besten ohne Kinder. Betty braucht ein bisschen Zeit, um aufzutauen. Sie ist eine sensible Katze, die selbst bestimmt, wann sie kuscheln und spielen möchte.

Bitte telefonisch anmelden



Sie braucht keinen Freigang, würde sich aber über einen Balkon freuen. Sie wäre gerne alleine, kann aber mit Artgenossen umgehen, wenn diese sie weitestgehend in Ruhe lassen.

Die elegante Vierbeinerin wurde im Juni 2010 geboren, ist ein Europäisches Kurzhaar. Betty ist geimpft, gechipt und kastriert.

Seit Anfang Oktober ist sie Schützling im Tierheim Pfötchenfreunde Viergarten in Hüthum. Wer Betty kennenlernen möchte, wird gebeten, sich im Tierheim unter Tel. 02822/ 97 606 30 zu melden oder unter pfoetchenfreunde@outlock.de per Email.