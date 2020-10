Die katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) in Emmerich, Rees-Haldern und Rees-Millingen möchte darauf hinweisen, dass, trotz der Corona-Pandemie, wie in den Vorjahren eine Kleidersammlung nach den Standards des Dachverbands FairWertung durchgeführt wird.

Am Freitag 20.11.20 und Samstag 21.11.20 sammeln die KAB-Gruppen St. Josef Rees-Haldern und St. Josef Rees-Millingen gebrauchte, gut erhaltene Kleidung.

Die Emmericher KAB-Gruppe „Nikolaus Groß“ schließt sich am Samstag 21.11.20, mit den Sammelstellen in Vrasselt, am Treffpunkt Heilig-Geist und am Pfarrheim Liebfrauen an.

Die Kleidersammlung wird nach dem Bringesystem durchgeführt. Sammelzeiten, Sammelstellen und Ansprechpartner werden rechtzeitig bekannt geben.

Eine faire Sammlung und Vermarktung garantiert das Siegel des Dachverbandes FairWertung e. V.

Der Erlös der Kleidersammlung ist für die Arbeit der KAB, u.a. Unterstützung von Projekten in Uganda und für die Bildungsarbeit im Bezirksverband Kleve, bestimmt.

Die KAB informiert, den Standards von FairWertung entsprechend, über die Ver-wendung der Textilien und arbeitet mit Firmen zusammen, die sich eben¬falls auf diese Standards verpflichtet haben.

Die beteiligten KAB-Gruppen bitten um Unterstützung und freuen sich, wenn die Textilien bis zum vorgenannten Sammeltermin aufbewahrt werden.