Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Einbrecherpaar geben können. Das Paar steht im Verdacht am 03. November 2019 einen versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in Ennepetal begangen zu haben.



Die beiden abgebildeten Tatverdächtigen und eine weitere weibliche Person beobachten den geschädigten Edelsteinhändler beim Abbau der Mineralien-und Edelsteinmesse und folgen im Anschluss seinem Pkw. Nachdem der Geschädigte die Edelsteine in sein Privathaus verladen hat, fährt er zurück zur Ausstellung, um die restlichen Edelsteine abzuholen.

Währenddessen versuchen die Tatverdächtigen in sein Privathaus einzubrechen, scheitern jedoch an der Sicherheitsverglasung. Durch Zeugen werden sie aufgeschreckt und flüchten. Sie flüchten mit einem schwarzen Ford Galaxy mit der Städtekennung EU. Ermittlungen hierzu verlaufen negativ.