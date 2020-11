Ennepetal. Das Mehrgenerationenhaus bietet ab sofort Hilfen und Unterstützung für Pflegebedürftige, Kranke, Risikogruppen und Hochaltrige in Zeiten von Corona.

Durch die Ausbreitung des Coronavirus und den aktuellen Teil-Lockdown wird das öffentliche Leben zunehmend eingeschränkt. Hiervon sind besonders ältere, kranke und pflegebedürftige Menschen betroffen. Sie gehören zur Risikogruppe und sollen soziale Kontakte nach Möglichkeit einschränken. Sobald die üblichen familiären oder nachbarschaftlichen Bezugspersonen durch eigene Erkrankung oder Quarantäne ausfallen, droht ein Versorgungsengpass. Um diese Lücke zu schließen und der Zielgruppe den Alltag zu erleichtern, bietet das Team des Mehrgenerationenhauses und der Kinder- und Jugendarbeit einen kostenlosen Hol- und Bringdienst unter Berücksichtigung der Hygieneauflagen an.

Mögliche sind Einkäufe, Rezepte in Arztpraxen abholen, Medikamente besorgen und vieles mehr. Gerne liefern das Mehrgenerationenhaus auch dienstags seinen „Mittagstisch außer Haus“ oder Spiele aus der „Spieleria to go“.

Der Mittagstisch außer Haus liefert dienstags allen Interessierten auf Bestellung zwischen 11.30 und 13 Uhr ein frisch zubereitetes Mittagessen vakuumverpackt nach Hause. Die Normalportion kostet 4 Euro, eine kleine Portion 2 Euro. Das Essen kann natürlich auch persönlich abgeholt werden. Den aktuellen Speiseplan findet man auf der Internetseite der Stadt Ennepetal im Bereich Jugend, Bildung & Soziales/Aktuelles.

Auch die Spieleria to go steht allen Interessierten zur Verfügung.Denjenigen, die schon „Mensch ärgere dich nicht“, „UNO“ und die einfachen Kartenspiele ausgereizt haben, bietet das Mehrgenerationenhaus die Möglichkeit, Spiele aus einer Auswahl von rund 100 Gesellschaftsspielen (Brett- und Kartenspiele) auszuleihen. Die Auswahl in Form einer Liste kann man auf der Homepage der Stadt Ennepetal im Bereich Jugend, Bildung &Soziales/Aktuelles einsehen. Eine Bestellung von maximal vier Spielen über einen Zeitraum von zwei Wochen, kann telefonisch oder per Mail montags bis donnerstags bestellt und in der Zeit von 8 bis 12 Uhr im Eingang des Mehrgenerationenhauses, Gasstraße 10, abgeholt werden.

Die Gebühr für die Spieleausleihe beträgt wie gewohnt 0,50 Euro

pro Spiel für den Ausleihzeitraum von zwei Wochen. Ein gültiger Personalausweis muss bei der erstmaligen Ausleihe vorgelegt werden.

Informationen und Ausleihe sind im Mehrgenerationenhaus möglich bei Gabriele Dowidat-Mietz; gdowidat@ennepetal.de, Tel. 02333/979194 und Astrid Fänger; afaenger@ennepetal.de Tel. 02333/979358.Das Mehrgenerationenhaus ist montags bis freitags zwischen 9 und 13 Uhr für Fragen, Bestellungen und Informationen erreichbar.