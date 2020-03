Am 15. Februar hatten wir Achim Keller Sensei für ein weiteres Kyusho-Jitsu-Seminar zu Gast in Ennepetal.

Die Gäste waren begeistert über sein umfangreiches und tiefgründiges Wissen.

Zur Wohlfühlathmosphäre beigetragen hat auch die gute Betreuung in den Pausen durch Sandra Porsch.

Der nächste Lehrgang findet am 9.5. statt.

Weitere Informationen auf der Torakai Facebook-Seite oder www.torakai.de