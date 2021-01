Die katholische öffentliche Bücherei St. Matthias bietet wieder Buchtüten an. Bestellungen müssen jeweils bis dienstags 12 Uhr eingegangen sein. Die fertig bestückten Büchertüten stehen dann am Folgetag von 15.30 bis 16 Uhr im Vorraum an der Rheinstraße 158 bereit. Bei dieser Gelegenheit können ausgeliehene Medien zurückgegeben werden. Bestellungen sind über das Formular auf der Homepage www.koeb-kettwig.de möglich. Bei Rückfragen: Tel. 02054/9392700.