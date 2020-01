Der Kettwiger Karnevals-Club (KKC) Blau-Weiss startet seinen Sitzungskarneval am Samstag, 1. Februar, mit der Galasitzung im Eckhaus an der Schulstraße 10. Hier erwartet die Jeckenschar ab 20.11 Uhr ein kunterbuntes Programm zur Einstimmung auf die "fünfte Jahreszeit". Eine Woche später, am 8. Februar, steigt dann ebenfalls im Eckhaus die "Ladies Night". Karten für die Sitzungen sind erhältlich im Salon Cathleen an der Cornelisstraße 27 und bei Tanzgruppenleiterin Lisa Marie Druba per E-Mail (tanzgruppenleitung@kkc-kettwig.de) oder Tel. 0163/8978701.