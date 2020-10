Für den 21. November plant der Heimat- und Verkehrsverein Kettwig die nächste Auktion im Alten Bahnhof. Wieder soll Kunst für Kunst versteigert werden.

Der Skulpturenpark Kettwig ist mit seinen 14 Skulpturen ein prägender Bestandteil des Ortsbildes. Und er soll weiter wachsen. Unter dem Motto „2 Neue für Kettwig“ sammelt der HVV Spenden, um nach der Aufstellung des „Tuchs“ von Norbert Pielsticker bald auch die Skulptur „Fisch vermählt“ des Künstlerpaares Hubert Sandmann und Miriam Gießler realisieren.

Haben Sie Kunstwerke, die ein gutes Niveau haben, die Sie aber irgendwie trotzdem entbehren können und wollen? Dann schlagen Sie diese doch für die Auktion „Kunst für Kunst“ vor.

Die Spielregel ist ganz einfach: Fifty-Fifty! Die Hälfte des Erlöses geht an die Einreicher, die andere an den Skulpturenpark.

Der HVV präsentiert die Werke im Netz und organisiert am Samstag, 21. November. eine große Auktion, die um 16 Uhr im Alten Bahnhof beginnt.

Wer Objekte zur Auktion anbieten möchten, wendet sich ab dem 12. Oktober an Hubert Sandmann, Ringstraße 180, Tel. 0178 / 70 40 451, E-Mail: hubert.sandmann@gmx.de.

Weitere Informationen gibt es hier.