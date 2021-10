Wettfahrt der Segler auf dem Baldeneysee am Samstag, 30. Oktober ab 12 Uhr

Am Samstag, 30. Oktober 2021, lädt der MRV Essen e.V. Seglerinnen und Segler aller Klassen zur 15. Allerheiligen-Regatta auf dem Baldeneysee.

Nachdem im letzten Jahr die Regatta aufgrund der Corona-Bestimmungen nicht stattfinden konnte, möchte der MRV nun seine Tradition fortsetzen und mit dieser beliebten Wettfahrt die Segelsaison ausklingen lassen. Herzlich sind an diesem Tag auch alle Landratten und Schnuppernasen eingeladen, das Wettsegeln vom Steg aus mitzuerleben und die Segler anzufeuern.

Bisher sind 35 Boote mit ihren Crews über das Portal www.manage2sail.com zur Wettfahrt angemeldet. Eine Übersicht der Teilnehmer und der Startbedingungen findet sich auf der Homepage der Wettfahrtgemeinschaft der Segler am Baldeneysee e.V., www.wfg-baldeneysee.org. Das Corona-Hyghienekonzept baut auf die 3-G-Regel auf.

Zur Begrüßung wartet am Wettkampftag ab 10.00 Uhr ein üppig bestücktes Frühstücksbuffet auf alle Segler und Freunde der Allerheiligen-Regatta. Der Startschuss zur 1. Wettfahrt erfolgt dann um 12.00 Uhr. Die Startreihenfolge und ggfs. die Zusammenfassung in Startgruppen sowie der zu segelnde Kurs werden per Aushang bekannt gegeben. Nach den Wettfahrten kann das Regattageschehen bei einem zünftigen warmen Imbiss besprochen werden. Die Siegerehrung findet ab 18.30 Uhr statt.

Schon am Freitag, 29. Oktober, ist das Regattabüro und das Clubgelände des MRV an der Lanfermannfähre 12, Essen-Heisingen, ab 19.00 Uhr geöffnet. Traditionell sind an diesem Vorabend der Regatta alle Teilnehmer, Gäste und Mitglieder des MRV zum Seglerhock mit Klönschnack und einem kleinen Imbiss eingeladen. Nachmeldungen werden hier noch angenommen und Boote können dann bereits an den bereitliegenden Gästesteg verholt werden.

Text: Karin Bruns

Fotos: Friedrich Koch

Infos:

Allerheiligen-Regatta 2021

Start:

Samstag, 30. Oktober 2021,

12.00 Uhr, Baldeneysee

Veranstalter:

MRV Essen e.V.

Lanfermannfähre 12

45259 Essen (Heisingen)

Internet:

www.mrv-essen.com

www.manage2sail.com

www.wfg-baldeneysee.org