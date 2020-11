Die Teilnehmer am Entenrennen 2020 sollten dringend nochmal auf ihre Losnummer schauen! Alle Hauptgewinne wurden noch nicht abgeholt. Deshalb warten noch ein E-Bike (Nummer 912), ein Wochenende mit einem Sportwagen (1240), ein LCD-Fernseher (1369) sowie ein Nostalgiewochenende in einer Ente (123) auf die glücklichen Gewinner.

Vielleicht haben manche Teilnehmer noch gar nicht begriffen, dass sie zwei Gewinnchancen hatten. Jede Ente hat einmal in einem Vorlauf teilgenommen und zum Schluss nochmal im großen Finale um die Hauptgewinne. Die Videos von den turbulenten Rennen sind noch im Netz bei Youtube zu sehen. Die vollständige Gewinnerliste findet sich nicht nur bei REWE Lenk, sondern auch auf der Homepage der ausrichtenden Lions unter www.cosmasetdamian.de.