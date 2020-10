Am kommenden Sonntag, 25. Oktober, findet in der evangelischen Kirche an der Heckstraße ein Partnerschaftsgottesdienst unter dem Titel "Zuhören in unerhörten Zeiten" statt. Im Vordergrund stehen die Werdener Partnerschaftsprojekte Serpaf und Ruanda. Beginn ist um 10.30 Uhr.



Serpaf unterstützt seit mehr als 20 Jahren eine Tageseinrichtung zur Förderung von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien in Sete Lagoas in Brasilien. In ökumenischer Gemeinsamkeit fördert die Gemeinde auch ein Projekt im ruandischen Butare, wo Kriegs- und Aidswaisen in „Kinderfamilien“, unterstützt werden, indem sie z.B. Saatgut, eine Ziege oder Schulkleidung erhalten.

Neben der finanziellen Förderung ist auch die Verbundenheit mit den Menschen sehr wichtig. Zu einer Partnerschaft gehört dazu, den Partnern gut zuzuhören, um Begegnungen auf Augenhöhe zu gestalten.

Für den Gottesdienst mit besonderen musikalischen Elementen gelten die bekannten Hygienevorschriften (Mundschutz, ab 100 Personen auch am Platz, Eintragen in eine Liste, Hand-Desinfektion, kein Gemeindegesang). Die Predigt hält Pfarrerin Ursula Thomé.

Auch im Netz

Der Gottesdienst wird aufgezeichnet und steht ab Montag, 26. Oktober, auf der Homepage www.kirche-werden.de bereit.

Außerdem ist der auf dem Kanal des Kirchenkreises Essen abrufbar.