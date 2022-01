Während die Vereinskollegen aus der Fünften in Holsterhausen zu tun hatten, war es an der achten Mannschaft der Schachfreunde, sich zuhause im Jugendzentrum am Wesselswerth gegen die zehnte Mannschaft des Schachvereins Mühlheim-Nord zu behaupten. Während es die Jugendmannschaft in der letzten Runde gegen SK Germania Kupferdreh mit einer deutlich stärker bewerteten Mannschaft zu tun hatten, handelte es sich bei Mühlheim-Nords Zehnte um einen nominell ebenbürtig aufgestellten Gegner. Dementsprechend hieß es alles zu geben, um sich diese Chance nicht entgehen zu lassen. Und tatsächlich schaffte Werdens Achte ein knappes aber verdientes 2,5 zu 1,5. Für Brettpunkte sorgten hier Peter Angermann am Spitzenbrett und Leonard Kim am dritten Brett mit je einem Sieg, sowie Felix Blume mit einem Remis am zweiten Brett. Mit diesem ersten Sieg der Saison konnte sich die Breitensportmannschaft vom Tabellenende absetzen und zeigen, dass sie nun richtig in Turnierstimmung ist. Als nächstes können die jungen Schachspieler in der Begegnung mit der Schwestermannschaft des dies-tägigen Gegners, der neunten Mannschaft aus Mühlheim-Nord, zeigen, wie viel Kampfgeist in ihnen steckt.