Nun steht es fest: Die erste Mannschaft der Schachfreunde Werden steigt in die NRW-Liga auf! Nachdem die im Jahr 2019 begonnene Saison der NRW-Klasse am 27. Juni dieses Jahrs wieder fortgesetzt wurde, zeigte die Mitglieder der ersten Mannschaft, dass sie in dem Jahr Unterbrechung nicht abgebaut haben. Im Gegenteil: Mit einem soliden 6,5 zu 1,5 Sieg gegen die erste Mannschaft des SV Soest starteten die Schachfreunde erfolgreich aus der Pause. Für das darauffolgende Heimspiel mit der ersten Mannschaft des Gütersloher SF stand zwar das Spiellokal im Werdener Jugendzentrum am Wesslswerth nicht zur Verfügung, aber glücklicherweise stellte die Märkische Turngemeinde Horst ihre Räumlichkeiten zur Verfügung. Die Werdener Spieler ließen sich von dem ungewohnten Umfeld nicht aus der Ruhe bringen und siegten wiederholt 6,5 zu 1,5 gegen die Gütersloher. Mit diesem Erfolg im letzten Spiel der Saison kam die Erste auf Tabellenplatz zwei zum Stehen und hatten damit gute Chancen auf den Aufstieg in die NRW-Liga. Diese Chance hätten sie allerdings im Stichkampf gegen die erste Mannschaft des Bielefelder SK durchsetzen müssen, welche in einer anderen Gruppe der NRW-Liga den zweiten Tabellenplatz belegt. Das erübrigt sich nun, da die zweite Mannschaft des DJK Aufwärts Aachen freiwillig in die NRW-Klasse absteigt und damit Aufstiegsplätze für beide Zweitplatzierten frei sind. Trotz dieses Glücksfalles ein wohl verdienter Aufstieg, was die Topscorer Liste nochmal bestätigt: Mit Stefan Hütte, Jürgen Kaufeld und Jens Rehfeld konnten in dieser Saison drei Werdender Spieler jeweils 6,5 bzw. 6 Brettpunkte erkämpfen und damit von allen Spielern dieser Gruppe die Plätze 3 bis 5 (von 150) belegen. Diesen zweiten Aufstieg in Folge kann Werdens Erste nun bis zum 31. Oktober feiern, um dann mit dem Ziel Klassenerhalt in die neue Saison zu gehen.