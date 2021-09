Fröndenberg. Am Sonntag, 12. September, um 18 Uhr veranstaltet die Stiftskirche auf dem Kirchplatz einen Konzertabend. Konstantin Bruns und Laura Lootens sind zu Gast.

Intendant Uli Bär des „Celloherbst am Hellweg“ meint "Wir haben mit Michael Tillmann vom Kulturbereich einen Kooperationspartner gefunden der gerade in dieser schweren Corona Zeit alles möglich macht, damit die Menschen Kultur in Fröndenberg erleben können."

Gegensätzliche Instrumente harmonieren

Das „Duo con energía“ mit dem Cellist Konstantin Bruns und der Gitarristin Laura Lootens treten in einen Dialog zweier gegensätzlicher Instrumente und zeigen wie die gestrichenen Töne des Cellos mit den gezupften Tönen der Gitarre harmonieren.

Bei ihrem Konzert spielen die beiden Künstler Werke von Astor Piazzolla, Manuel de Falla, Isaac Albeniz, Radamés Gnattali und Franz Schubert.

Das Duo con energía

Konstantin Bruns studierte an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ Berlin. Für seine Leistungen wurde er 2011 beim Internationalen Hindemith Wettbewerb, 2016 beim Internationalen Musikwettbewerb Hamburg und 2017 beim Internationalen Musikwettbewerb in Stockport mit ersten Preisen ausgezeichnet. Als Solist konzertierte er mit der Norddeutschen Philharmonie Rostock, dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim, der Magdeburgischen Philharmonie und dem Stockport Symphony Orchestra. Seit 2017 unterrichtet Konstantin Bruns an der Hochschule an der er studierte.

Das Duo con energía zu Gast in Fröndenberg. Foto: Kulturverein Westfalen

Laura Lootens hatte mit 15 Jahren ihr Orchesterdebüt mit dem Concierto de Aranjuez und gewann den ersten Preis beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert. Sie beendet 2015 ihre schulische Laufbahn und begann mit 16 Jahren als eine der jüngsten Studenten ihr Studium zum Bachelor of Music an der Hochschule für Musik und Theater München. Sie ist die jüngste Preisträgerin beim renommierten Certamen International de Guitarra Clásica Andrés Segovia in Spanien.

Die Karten für den Konzertabend kosten 10 Euro und eine Kartenreservierung ist unter info@celloherbst.de möglich. Die reservierten Karten werden an der Abendkasse zur Abholung hinterlegt.