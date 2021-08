UKBS Projekt - Neue Mitte Ardey, Ardeyer Str. 66 58730 Fröndenberg

Seit dem 01.Juli bzw. 02. August 2021 verstärken Frau Gamze Yörük, Ärztin für Allgemeinmedizin und Frau Dr. med. Elisavet Athanasiou-Weier, Fachärztin für Allgemeinmedizin die Praxis von Dr. Huth.

Die Freude über diese Verstärkung konnte man Dr. Thomas Huth anmerken. Es gibt zu wenig Hausärzte. Ein Drittel ist über 60 Jahre alt und der Nachwuchs im ländlichen Raum ein Problem, so Dr. Huth. Mit diesen netten kompetenten Ärztinnen kann das Behandlungsspektrum erweitert und die langfristige Versorgung in Ardey und Umgebung gesichert werden.

Die großzügig geschnittene,modern eingerichtete Praxis von Dr. Huth ist seit 2017 im Projekt „Neue Mitte Ardey“ zu finden. Hier hat die Unnaer Kreis-Bau- und Siedlungsgesellschaft ihr erstes Wohnprojekt nach dem „Bielefelder Modell“ umgesetzt. Um den Wunsch vieler Menschen, in vertrauter Umgebung alt werden zu können, zu ermöglichen, hat das Konzept des „Bielefelder Modells“ (Selbstbestimmt Wohnen mit Versorgungssicherheit) bundesweit damals für Aufmerksamkeit gesorgt. Mittlerweile wird es deutschlandweit in vielen Städten umgesetzt, so Mattias Fischer Geschäftsführer der Unnaer Kreis-Bau- und Siedlungsgesellschaft

Zum bisherigen Arbeitsfeld

der Ärztin für Allgemeinmedizin Gamze Yörük gehörten beide Häuser des Christlichen Klinikums Unna. Die im Sauerland aufgewachsene Fachärztin für Allgemeinmedizin Dr. med. Elisavet Athanasiou-Weier wohnt jetzt in Dortmund. Sie begann 2005 als Ärztin am Universitätsklinikum Halle/Saale im Bereich Psychiatrie/Neurologie und schrieb in dieser Zeit ihre Doktorarbeit über das Schlaf-Wach-Verhalten von Patienten mit psychiatrischen Erkrankungen. In den Folgejahren wechselte sie die Fachrichtungen und ging in die Anästhesiologie, Transfusionsmedizin und dann in die Weiterbildung zur Fachärztin für Allgemeinmedizin.

„Raus aus dem alltäglichen Klinikrhythmus“

so die Entscheidung der beiden Ärztinnen.

Wir wollen zukünftig gemeinsam mit Dr. Huth und seinem fünfköpfigen Praxisteam dazu beitragen die ärztliche Versorgung in Ardey und weiteren Umgebung sicherzustellen und freuen uns, liebe Patientinnen und Patienten, ihnen gerne mit Rat und Tat rund um Ihre Gesundheit zur Seite zu stehen.

Direkt vor der Praxis befinden sich ausreichend Parkplätze. Mit Bus und Bahn ist die Praxis von der Haltestelle „Ardey" in einem kurzen Fußweg zu erreichen.