Kabarettist René Steinberg tritt am Samstag, 29. Mai, beim filmriss AVU Eventsommer auf. Der WDR2-Comedian kommt mit seinem aktuellen „Best of“-Programm ins Autokino nach Gevelsberg.

René Steinberg ist sehr vielen Menschen rein „stimmlich“ bestens bekannt. Denn er macht seit über 15 Jahren, Satire, Glossen und Comedy im Radio – legendär sind bei WDR2 „die von der Leyens“, „Sarko de Funes“ oder der „Tatort mit Till, Herbert und Udo“. Bei WDR5 ist er seit vielen Jahren mit

namhaften Kollegen für den satirischen „Schrägstrich“ zuständig und er war Gastgeber und Moderator in diversen Live-Shows der „Unterhaltung am Wochenende“.

In seinem „Best of“ geht er mit viel Erfahrung und dem Besten aus dem Radio und seinen vier Soloprorammen auf die Bühne. Wie gewohnt wird es interaktiv, schnell, abwechslungsreich, menschenfreundlich und mit einem Witz versehen, der sich erst auf dem zweiten Blick auch mal als beißender Spott entlarvt. Das Geschehen auf der Bühne wird mit Kameras auf eine LED-Leinwand übertragen.

Restkarten sind auf www.autokino-gevelsberg.de erhältlich. Dort gibt es auch aktuelle Informationen zum Vorstellungsbeginn und zum weiteren Programm.