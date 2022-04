Für die Feier von katholischen Gottesdiensten der Propstei St. Marien in Schwelm, Ennepetal und Gevelsberg gelten ab April neue Regeln: Gottesdienste unterliegen keinen Zugangsbeschränkungen (2G oder 3G) mehr.

Es gilt aber weiter die Maskenpflicht, zumal in den Gottesdiensten gesungen wird. Abstände werden empfohlen, sind aber nicht zwingend. Es muss also keine Bankreihe mehr freigehalten werden. Für Ostern sind keine Anmeldeverfahren mehr vorgesehen. Prozessionen (Palmsonntag, Osternacht) sind möglich, draußen auch ohne Maske.

Für die Nutzung der Gemeinderäume gilt: Ab Ostern ist die private Anmietung von Räumen wieder möglich. Wenn der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann, muss eine Maske getragen werden. Das Einhalten der geltenden Hygienevorschriften liegt dann in der Verantwortung der Mieter.