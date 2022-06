Rund 170 Geschäfte, darunter Fahrgeschäfte, Karussells, Stände und Buden bieten diesmal vom 24. Juni bis 28. Juni auf der Gevelsberger Kirmes Unterhaltung nonstop. Die Veranstaltung gilt als die „schrägste Kirmes Europas“. Wie der Kirmesverein in diesem Jahr preisgegeben hat, geht es auf dem Kirmesgelände mit einer Durchschnittssteigung von 8,5 Prozent bergauf beziehungsweise bergab.

Laut Überzeugung des Gevelsberger Kirmesvereins fällt die Steigung aber gar nicht weiter auf, weil es an den Veranstaltungstagen so viel zu erleben gibt.

Aufgrund der allgemeinen Preisanstiege werden auch Karusselfahrten teurer. Beobachtet man die anderen Kirmesveranstaltungen in der Umgebung sind Preissteigerungen von 0,50 bis 1,50 Euro an den Geschäften und Buden zu finden im Vergleich zu 2019.

Programm an den Kirmestagen

Zu den Programmpunkten während der fünf Kirmestag zählen diesmal unter anderem:

Freitag, 24. Juni, um 19.30 Uhr: Anblasen der Gevelsberger Kirmes

Sonntag, 26. Juni, um 11 Uhr: Internationales Frühkonzert, veranstaltet von der Spielleutevereinigung Gevelsberg

Sonntag, 26. Juni, um 14 Uhr: Gevelsberger Kirmeszug

Montag, 27. Juni, um 14 Uhr: Treffen der Blaukittelträger auf der Kirmes

Montag, 27. Juni, von 14 bis 17 Uhr: Familienkirmes mit ermäßigten Fahrpreisen an allen Fahrgeschäften

Dienstag, 28. Juni, von 14 bis 17 Uhr: Familienkirmes mit ermäßigten Fahrpreisen an allen Fahrgeschäften

Dienstag, 28. Juni, 23 Uhr: Großes Höhenfeuerwerk über der Kirmes

Anreisetipps für den Gevelsberger Kirmeszug am Sonntag, 26. Juni, um 14 Uhr:- mit der S8 bis Gevelsberg “Kipp”, dann noch 350 Meter bis zum Kirmeszug (Cleverstraße)- mit der S8 bis Gevelsberg “Hauptbahnhof”, dann noch 500 Meter bis zum Kirmeszug (Innenstadt/Mittelstraße) Anreisetipps