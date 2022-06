Gänsehaut gab es garantiert bei einigen Kirmesfreunden, als sie nach zweijähriger Pause gestern die schräge Kirmesmeile im Dorf betreten konnten. Zahlreiche Fahrgeschäfte sorgen 2022 wieder für eine Mischung aus Fahrspaß und Nervenkitzel.

Leider sagte kurzfristig das Riesenrad ab und wurde durch das rasante Karussell "X-Force" ersetzt, welches die Besucher noch vom "Sommerfeeling" kennen dürften.

Highlight ist der Kirmeszug am Sonntag



Die KG Pinass Brumse zieht auf ihrem Wagen am Sonntag ein Live-Konzert der Irish-Folk-Band "The O'Reillys and the Paddyhats" raus.

Foto: KG Pinass Brumse

hochgeladen von Patrick Jost

Die Gevelsberger Kirmesgruppen haben es trotz erschwerten Bedingungen durch die Pandemiefolgen geschafft, grandiose Darbietungen auf die Beine zu stellen. Gewaltige Wagenbauten ziehen am Kirmessonntag ab 14 Uhr unter dem gemeinsamen Motto "Musik kennt keine Grenzen" durch die Straßen. Ob Schlager, Klassiker, Partymusik oder ein Live-Konzert der Band "The O'Reillys and the Paddyhats"; für jeden Geschmack ist etwas dabei.