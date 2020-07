Ende Juni haben in NRW die Sommerferien begonnen. Wochenlanger Spaß – im Urlaub oder bei Ferienaktionen daheim. In Zeiten von Corona ist das in diesem Jahr schwieriger. In Gevelsberg lockt ein Ferienspaß-Programm. Zwar dürfen unter coronabedingten Maßnahmen nicht so viele Kinder mitmachen wie in den Vorjahren, aber Spaß ist trotzdem garantiert. Möglich wurde das Programm durch viele helfende Hände und natürlich durch die Sponsoren – allen voran die Hans-Grünwald-Stiftung und die Sparkasse Gevelsberg-Wetter. Vertreter der Einrichtungen kamen jetzt gemeinsam mit Bürgermeister Claus Jacobi zum Gucken vorbei.

Auguste und Hans Grünewald dachten bereits 1960 daran eine Stiftung zu gründen um den Fortbestand ihres Unternehmens und die Arbeitsplätze zu sichern. Hans Grünewald verstarb 1978 und Auguste Grünewald war die alleinige Gesellschafterin der Spedition Schmidt GmbH in Gevelsberg. Per Testament errichtete sie aus ihrer sozialen Verantwortung heraus die „Hans-Grünewald-Stiftung“. Mit ihrem Tod 1981 übernahm die Stiftung ihre Firma, die heute „Schmidt-Gevelsberg GmbH“ heißt. Peter Erne, Vorsitzender des Kuratoriums, ist von Anfang an dabei und er ließ es sich nicht nehmen, auch im Jugendzentrum in Gevelsberg beim Ferienspaß den Kindern über die Schulter zu schauen. Begleitet wurde er von den Stiftungsmitgliedern Gerd Westermann und Axel Sielhorst, Antje Simon-Behr von der Sparkasse Gevelsberg-Wetter und Bürgermeister Claus Jacobi. „Wir alle möchten den Kindern einfach den Spaß und den persönlichen Kontakt in den Sommerferien ermöglichen – auch wenn das in diesem Jahr anders aussieht“, sagt Adriana Ruiu, die Leiterin des Gevelsberger Jugendzentums. Inhaltlich geht es um Natur und Umwelt. In Zehnergruppen können die Kinder zwischen sechs und 12 Jahren „Kreative Nachhaltigkeit: Aus Alt mach Neu“, „Natur- und Umweltschutz“ sowie „Aktiv Offline“ erleben. Upcycling von Alltagsgegenständen, der Bau von Insektenhotels, ein Flaschengarten für die Fensterbank, das Anlegen des „Libbergartens“ (für diejenigen, die es nicht wissen: „Libber“ ist der Name des Jugendzentrums) sind nur einige Beispiele. In den ersten drei Wochen gab es auch eine Wandergruppe, die an verschiedenen Orten in Gevelsberg unterwegs war. Kooperationspartner wie das Bürgerhaus „Alte Johanneskirche“ oder die Zukunftsschmiede Gevelsberg helfen ebenfalls mit, den Kindern schöne Sommerferien zu gestalten.

Endlich wieder Spaß haben mit Freunden

„Boaah, krass, guck mal – der Bürgermeister“, erkennen die Kinder Claus Jacobi auch mit Maske. Beim Besuch in den einzelnen drei Gruppen setzen die Kinder brav die Maske auf, bevor die Erwachsenen kommen. Geregelt wird das mit den Gruppenbetreuern über ein Walkie Talkie – wie übrigens auch die Frage, ob gerade die Toiletten frei sind. Denn die drei Gruppen sollen sich im Jugendzentrum nicht begegnen und die Kinder und Jugendlichen jeweils in ihrer festen Bezugsgruppe bleiben. Überall auf dem Boden findet man abgeklebte Wegmarkierungen, um die Angebote auch wirklich coronagerecht zu machen. In den Gruppen selbst wird gemalt und gespielt. Klassiker wie die „Reise nach Jerusalem“ tauchen ebenso auf wie Gartenarbeiten an der frischen Luft. Da wird draußen gebuddelt und gepflanzt und bei der Gelegenheit outet sich der Bürgermeister auch als stolzer Besitzer eines Gewächshauses. Die Erwachsenen freuen sich vor allem darüber, mit welcher Begeisterung die Kinder werkeln. Und die freuen sich wie Bolle über die Abwechslung. Endlich wieder mit Kumpels unterwegs sein und dann auch noch aktiv und kreativ Neues kennenlernen!!!

„Corona durfte und darf keine Ausrede für Nichtstun sein. Deshalb bin ich froh, dass es einem engagierten Team dennoch gelungen ist, dieses schöne Programm für unsere Kinder auf die Beine zu stellen. Der Besuch zeigt mir, wie wichtig und richtig das ist“, sagt Claus Jacobi. „Es liegt in unserer Tradition, den Gevelsberger Ferienspaß finanziell zu unterstützen“, ergänzt Peter Erne von der Stiftung. Vor allem Projekte für Kinder und Senioren werden in den Zuwendungen der Stiftung berücksichtigt. Auch die Sparkasse ist gern wieder an Bord. Eine Woche Ferienspaß kostet jeweils 40 Euro. Wer das Geld nicht aufbringen kann, hat in der Regel über das Bildungs- und Teilhabepaket die Möglichkeit der Finanzierung. „Tatsächlich haben wir diesmal noch einige freie Plätze. Wir vermuten, es liegt vor allem an der Unsicherheit vieler Eltern im Zusammenhang mit Corona. Die Kinder müssen zwar in manchen Situationen eine Maske tragen, aber in der Regel wollen wir ihnen in den vom Gesetzgeber erlaubten Kleingruppen eine freie Bewegung ermöglichen. Und die bisherigen Rückmeldungen von Eltern und Kindern zeigen, dass das sehr gerne angenommen wird“, erklärt Jugendzentrumsleiterin Adriana Ruiu.

Wer also noch dabei sein möchte, kann wochentags zwischen 10 und 13 Uhr sowie 15.30 bis 18.30 Uhr, Telefon 02332/5570-12 und -26 nach freien Plätzen fragen. Weitere Infos gibt es unter www.jugendzentrum-gevelsberg.de

Alle Fotos: Pielorz