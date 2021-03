Seit einem Jahr hat die Corona-Pandemie die ganze Welt im Griff und Sorgen und Nöte machen auch vor Gevelsberg nicht Halt. ProCity Gevelsberg macht sich laufend kreative Gedanken, wie die heimischen Gewerbetreibenden unterstützt werden können. Die wirtschaftliche Lage, insbesondere vieler Einzelhändler, Gastronomen und vom Lockdown betroffenen Dienstleistungs- und Freizeitbetrieben ist mittlerweile kritisch. ProCity-Vorsitzender Andreas Niehues erklärt: „In der aktuellen Situation ist es entscheidend, dass alle an einem Strang ziehen, denn nur so kann es gelingen, den Wirtschaftsstandort Gevelsberg, die Attraktivität unserer Stadt und das von uns allen so liebgewonnene Lebensumfeld mit einer vitalen Innenstadt am Leben zu erhalten."

Mit einer neuen Idee bittet deshalb die Werbegemeinschaft ProCity Gevelsberg nun alle Bürgerinnen und Bürger, Freunde, Kollegen und Heimat-Shopper um Solidarität. „Wir möchten Kräfte bündeln und haben unsere Solidaritätsaktion ‚Oster-Wundertüte‘ gestartet. Die Wundertüte enthält mehrere Gutscheine von Gevelsberger Einzelhändlern, Dienstleistern, Freizeit- und Gastronomiebetrieben im Wert von jeweils fünf bis zehn Euro. Der Erlös wird den beteiligten ProCity-Mitgliedern umgehend 1:1 als Soforthilfe gutgeschrieben“, erklärt Citymanagerin Lena Becker. ProCity packt die Oster-Wundertüten im Wert von 15, 25 oder 50 Euro und ergänzt sie durch kleine Überraschungen. Der Gutscheinwert in der Tüte entspricht dem Kaufpreis. Die Gutscheine können nicht ausgewählt werden – sonst wäre es ja auch keine Wundertüte.

Mit dem Kauf der 50 Euro-Wundertüte erhält der Käufer zusätzlich als Bonbon die Chance auf den Gewinn eines 10 Euro-ProCity-Gutscheins, der sich im Gewinnfall in der Tüte befindet. Die Wundertüte bietet auf verschiedene Weise einen Mehrwert und unterstützt die lokalen Unternehmen direkt. 34 von ihnen machen mit Gutscheinen bei der Aktion mit. Und die eignet sich als Geschenkidee zu Ostern für sich und andere. Vor allem aber ist damit sicher: Man tut seiner Heimatstadt etwas Gutes!

„Das wichtigste ist das Signal für die Solidarität und den Zusammenhalt,“ so Andreas Niehues. Bestellungen nimmt das Team von ProCity ab sofort sowohl über den Online-Shop www.procity-gutschein.de oder telefonisch unter 02332 / 12307 voraussichtlich bis zum 28. März entgegen. Die vorbestellten Wundertüten können am 30. und 31. März sowie am 1. April von 10 bis 18 Uhr im ProCity-Büro kontaktlos abgeholt werden.

Auch Gevelsbergs Bürgermeister Claus Jacobi findet die Idee prima. „Wir müssen gemeinsam handeln. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Wir können mit dem Einkaufen in unserer Stadt, durch Gutscheine oder Click & Meet helfen. Die Osteraktion von Pro City ist eine weitere schöne Gelegenheit, Heimat zu shoppen.“