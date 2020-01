Alles was in Goch Rang und Namen hat, hatte sich zur Kappensitzung des KCC Goch im Gocher Wohnzimmer, dem Kastell, eingefunden. Hier erlebten die närrischen Besucher wieder ein zündendes Feuerwerk an Garde- und Showtänzen, Musikbeiträgen, gemixt mit hörenswerten Büttenreden und einer Vielzahl hübscher Mädchen und junger Damen auf der Bühne im Gocher Kastell. Den ausführlichen Bericht gibt es im Gocher Wochenblatt, hier dafür die ersten schönen Bilder!